مسؤول أوكراني كبير: علاقتنا مع أميركا "تعود إلى مسارها الصحيح"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العلاقات بين كييف وواشنطن "تعود لمسارها الصحيح"، وذلك بعد اجتماع شائك وسجال حاد بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي، في المكتب البيضاوي الشهر الماضي.

وأوضح يرماك في مقابلة بمكتبه في كييف، مساء أمس الثلاثاء، أن عقد جولتين من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في السعودية أعطى أوكرانيا فرصة بأن تظهر للمسؤولين الأميركيين أنها منفتحة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ ثلاث سنوات.

وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا محادثات ممتازة مع الأميركيين.. أعتقد أننا نعود إلى المسار الصحيح".

وحدثت مواجهة حادة بين زيلينسكي وترامب خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض يوم 28 فبراير الماضي.

وتحدث يرماك عن المحادثات في السعودية، قائلاً: "أظهرنا جديتنا البالغة، وتفهم الأميركيون ذلك".

واستطرد يقول أيضاً: "أعزائي الأميركيين، تعلمون أننا شركاء. وهذا هدفنا".

وتوصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إلى اتفاقين منفصلين مع أوكرانيا وروسيا، لوقف الهجمات في البحر الأسود، وحظر استهداف منشآت الطاقة، لكن لم يتضح موعد أو طريقة دخول الاتفاقين حيز التنفيذ.