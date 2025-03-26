شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير زكريا نائبا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية، اختيار النائب أحمد سمير سيد زكريا، عضو مجلس الشيوخ، نائبا لرئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة والتى يرأسها المستشار علاء فواد.

واعتمد الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات التى استقرت على كل اختيار النائب أحمد سمير زكريا ضمن نواب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة والتى يرأسها المستشار علاء فواد.

وكانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن بشأن تشكيل الأمانات المركزية اليوم، وناقش الاجتماع الأسماء المرشحة للمواقع الجديدة، وتم الاستقرار على نواب رئيس الأمانة الفنية بعد موافقة رئيس الحزب.

وتضم اللجنة التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فواد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم.

ويذكر أن النائب أحمد سمير سيد زكريا هو عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الاقتصادية، حصل على بكالوريوس الهندسة في قسم الكهرباء تخصص اتصالات، ودراسات متخصصة في الاقتصاد والاستثمار.

حصل زكريا على عدة دورات تدريبية، منها دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، ودورة إدارة الأزمات والتفاوض، ودورة صناع القرار من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، و دورة إجراءات القيم والنزاهة وسبل مكافحة الفساد من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية.

وفي فبراير 2025، أعلن زكريا انضمامه رسميًا إلى حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا إيمانه بدور الشباب في بناء مستقبل أفضل وتحقيق العدالة كقيم أساسية.