شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: إشادة الرئيس السيسي بصمود المصريين تأكيد على تلاحم الشعب مع قيادته والان مع تفاصيل الخبر

وصف النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر بأنها "خارطة طريق للوحدة الوطنية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة".

وأكد سويلم، أن الجزء الخاص بإشادة الرئيس بصمود الشعب المصري وتلاحمه في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية "يمثل اعترافًا بقدرة المصريين على تجاوز الأزمات بفضل وعيهم وتماسكهم"، مضيفًا أن "هذا الجزء من الخطاب يعكس عمق التواصل بين القيادة والشعب".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي على دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي "تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الهوية الوطنية"، لافتًا إلى أن "مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين التحديث والحفاظ على الثوابت".

كما أشاد سويلم بالموقف الثابت للرئيس تجاه القضية الفلسطينية، معتبرًا أن "هذا الموقف يؤكد أن مصر تظل كما كانت دائماً قلعة الأمن والاستقرار في المنطقة وحاملة لواء القضايا العادلة".