شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يعتمد قرار لجنة اختيار القيادات والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات التى استقرت على كل من اللواء رفعت قمصان والنائب أحمد سمير زكريا ورنا حتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة ويرأسها المستشار علاء الدين فؤاد.

كانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن بشأن تشكيل الأمانات المركزية اليوم، وناقش الاجتماع الأسماء المرشحة للمواقع الجديدة، وتم الاستقرار على نواب رئيس الأمانة الفنية بعد موافقة رئيس الحزب.

وتضم اللجنة التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم.