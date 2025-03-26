شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: كلمة السيسي في ليلة القدر تجسيد لرؤية مصر في تعزيز الوسطية وبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، خلال احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل رسالة إيمانية ووطنية شاملة تجسد الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تعزيز قيم الاعتدال والوسطية الإسلامية.

وأوضح مطر، أن إشادة الرئيس بالدور المحوري للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في مواجهة الأفكار المتطرفة يؤكد التزام مصر ببناء نموذج إسلامي مستنير، قائلاً: "إن تركيز الرئيس السيسى على الجانب القيمي والأخلاقي في عملية البناء الوطني يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة التي تمر بها الأمة".

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الربط الواضح في الخطاب الرئاسي بين التنمية المادية والبناء الروحي للإنسان يمثل منهجًا متكاملاً لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن "الرئيس قد قدّم رؤية واضحة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة".

كما أشاد مطر بالتأكيدات الرئاسية على دور مصر الإقليمي في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الموقف "يعكس ثبات المبادئ المصرية وتجسيدًا للدور التاريخي الذي تلعبه بلادنا في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية".