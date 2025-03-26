شكرا لقرائتكم خبر عن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى دعم قانون المسئولية الطبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انفوجراف يتضمن جهودها في إنجاح قانون المسئولية الطبية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية والتى تضمنت الآتى:

1. أجرت التنسيقية حوارا مجتمعيا ولقاءات متعددة مع الأطراف المختلفة المعنية بالقانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون على النحو التالي:

-استقبلت التنسيقية في 28 ديسمبر 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول قانون المسؤلية الطبية.



-استقبلت التنسيقية في 30ديسمبر 2024 وفدا من نقابة الاطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، للاستماع لمقترحات النقابة حول مشروع القانون.





2. صاغت التنسيقية مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب تضمنت:

-حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

-المطالبة بمراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوق.

-المطالبة بإضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم» بمشروع القانون.

-المطالبة باعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.

3.في الجلسة العامة لمجلس النواب فى مارس 2025 نجح نواب التنسيقية في:

-تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بمشروع قانون . المسئولية الطبية لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه.



- طالبت النائبة أميرة العادلي بأن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءًا منها، ونجحت فى تعديل صياغة المادة 20 من مشروع القانون لتنص على تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".



- نجحت النائبة أميرة صابر في حذف عبارة " رعونة أو عدم احتراز من تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بالقانون.

- أكد النائب عمرو درويش أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يحقق التوازن بين الأطباء والمرضى.

- دعمت النائبة دعاء عريبي خروج قانون عادل ينظم المسئولية الطبية ويوفر ضمانات سلامة المريض وطمأنة للأطباء

- أكدت النائبة مرثا محروس أن مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية.



