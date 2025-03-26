شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن الأهداف الأوكرانية المستثناة من الهجمات خلال الهدنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا الأهداف التي اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على عدم استهدافها في أوكرانيا، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان يوم الثلاثاء، إن روسيا لن تستهدف أي منشآت طاقة في أوكرانيا خلال هدنة لمدة 30 يومًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل المصافي النفطية وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ ومنشآت تخزين النفط والغاز ومحطات الطاقة والمحطات الفرعية ومحطات الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.

وأكدت موسكو أنها التزمت بهذه القيود منذ 18 مارس، وهو اليوم الذي أجرى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية.

أوكرانيا توافق على الهدنة الجزئية

ووافقت أوكرانيا أيضًا على هذه الهدنة الجزئية، لكنها شددت على ضرورة الاتفاق على موعد بدء التنفيذ وآليات المراقبة من قبل جميع الأطراف.

وفي الفترة الأخيرة، تسببت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في مشكلات لموسكو.



أمريكا تشكر ولي العهد

وأشار بيان الكرملين إلى أن الهدنة يمكن تمديدها بموافقة متبادلة، لكنه حذر من أنه في حال حدوث خرق للاتفاق، سيكون للطرف الآخر الحق في عدم الالتزام به بعد ذلك.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن امتنانها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على قيادته الحكيمة ورعايته لاستضافة المحادثات الثنائية مع الوفود الروسية والأوكرانية في الرياض من 23 حتى 25 مارس 2025، التي جرت في جو من التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، أثمرت عن مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن المحادثات أثبتت مرة أخرى دور المملكة العربية السعودية كوسيط رئيس يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.