شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: الرئيس السيسي يقود موقفًا تاريخيًا ثابتًا لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يعكس الموقف المصري الثابت والمبدئي في دعم الحقوق الفلسطينية والتصدي لمحاولات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع.

وأوضحت مديح في تصريحات لها اليوم أن تأكيد الخارجية المصرية على انتفاء أي أساس لما يسمى "المغادرة الطوعية"، يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ما يحدث هو تهجير قسري يمارس تحت نيران القصف والتجويع، وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات الوحشية.

وأضافت مديح أن دعوة مصر للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاستفزازات الإسرائيلية، تؤكد أن القاهرة تواصل دورها القيادي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت على أن مصر ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للحق الفلسطيني يعكس التزام مصر التاريخي بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضيته العادلة.

