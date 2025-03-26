شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: رفض التهجير هو قرار الدولة والقيادة والشعب ولا رجعة فيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية حملت على أعناقها مسؤولية القضية الفلسطينية والتي هي جوهر الأمن القومى المصري والعربي، وتظل الدولة المصرية ثابتة على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والتصدى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لمنع تصفية القضية وتحملت جراء موقفها هذا أعباء اقتصادية وتحديات عصيبة لكن كل هذه التحديات.

وأضاف البرديسى خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أنه في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الإقليم والتحديات التي تواجه الدولة المصرية يظهر معدن الشعب المصري الأصيل الذى لم ولن يتخل عن أرضه وسلامة أراضيه لنجده يصطف خلف القيادة السياسية ويؤيد خطواتها في الحفاظ على الأمن القومى المصري والتصدى لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهو ما اعتاد عليه الشعب المصري الأصيل على مدار التاريخ، فالوطن لدى الشعب لا يقدر بثمن وعلى استعداد تحمل أي صعاب مقابل الحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية، مشددا على أن رفض التهجير هو قرار الدولة والقيادة والشعب ولا رجعة فيه.