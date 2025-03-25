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فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين في استعراض للقوات الجوية

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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  • فرنسا.. اصطدام طائرتين عسكريتين في استعراض للقوات الجوية 2/2

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن طائرتين من طراز ألفا اصطدمتا في استعراض جوي للقوات الجوية الفرنسية قرب سان ديزييه شرقي فرنسا خلال تدريب اليوم الثلاثاء.
وذكرت تقارير إعلامية أن طياري فريق الاستعراضات الجوية الفرنسي "باترول دو فرانس" تمكنوا من استخدام مقاعد القذف، وكانت خدمات الطوارئ في الموقع.

حوادث الطيران

وتضم سان ديزييه /حوالي 200 كيلومتر شرق باريس/ قاعدة جوية فرنسية.
كانت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرنسي "باترول دو فرانس" قد سقطت في البحر في لافندر جنوب البلاد في أغسطس الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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