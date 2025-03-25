شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب بحر "باندا" في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال المحيط الهادئ

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر "باندا" شرقي إندونيسيا.وذكر مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 377 كيلومترًا جنوب شرقي "أمبون" بإندونيسيا، وفي عمق 142 كيلومترًا.ولم ترد إلى الآن أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.كما ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 270 كيلومترًا شرق ليفوكا، وعلى عمق 531.1 كيلومترًا.