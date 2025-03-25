شكرا لقرائتكم خبر عن أول بث مباشر من مسجد الإمام الليث بالتليفزيون المصري.. أحمد نعينع يؤم الصلاة بحضور مفتي الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

في أول بث مباشر بمسجد التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام بعد تسميته باسم الإمام الليث بن سعد .. أدي مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني صلاة العشاء والتراويح بالمسجد ، وذلك بمناسبة العيد ٦١ لإذاعة القرآن الكريم . وقد قام بإمامة المصلين الشيخ أحمد نعينع.

يذكر أن إذاعة القرآن الكريم قد بدأت البث في ٢٥ مارس عام ١٩٦٤ ، وعبر عقود انطلاقها نجحت الإذاعة في تقديم عمالقة القراء ، الذين قادوا المدرسة المصرية في التلاوة تجويداً وترتيلاً ، لتصبح لاحقاً واحدة من أكثر الإذاعات استماعاً علي مستوي العالم.