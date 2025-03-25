بعد اجتماعات الرياض.. اتفاق روسي أوكراني على تأمين البحر الأسود

اختتمت، اليوم الثلاثاء، في السعودية جولة مباحثات جديدة بين مندوبين أوكرانيين وأمريكيين غداة لقاء أميركي روسي.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن "روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود"، موضحا أن كييف تعهدت "بوقف الهجمات في البحر الأسود".

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه تم التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.

وقال أوميروف: "اتفقت جميع الأطراف على ضمان سلامة الملاحة، ووقف استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود. واتفقت جميع الأطراف على تنفيذ اتفاقات الرؤساء بشأن فرض حظر كامل على ضرب البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وروسيا".

وطلبت أوكرانيا، مشاورات إضافية لتسوية "تفاصيل" الاتفاقيات التي أعلنتها الولايات المتحدة وقالت إن كلا من كييف وموسكو تعهدتا بتجنب الضربات في البحر الأسود بعد محادثات منفصلة في السعودية.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني، عمروف، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "من المهم إجراء مشاورات فنية إضافية في أقرب وقت ممكن للاتفاق على جميع التفاصيل والجوانب الفنية لتنفيذ الترتيبات ومراقبتها وضبطها".

وحذرت أوكرانيا، الثلاثاء، من أن تحركات السفن الحربية الروسية "خارج الجزء الشرقي" من البحر الأسود ستشكل خرقا لاتفاقية توسطت فيها الولايات المتحدة بين البلدين لوقف "استخدام القوة" في المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، عمروف، على "فيسبوك"، بأنه في حال تحركت السفن الحربية الروسية من الجزء الشرقي من البحر الأسود فإن "أوكرانيا سيكون لها الحق الكامل في ممارسة حق الدفاع عن النفس".

وقال البيت الأبيض في بيانه إن "أمريكا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب". وذكر أنه سيواصل "تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض".

وذكر بيان مكتوب صادر عن البيت الأبيض، عقب اجتماع فريقي الخبراء لروسيا والولايات المتحدة في الرياض، أن واشنطن وموسكو ستواصلان العمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

وجاء في البيان: "ستواصل الولايات المتحدة وروسيا العمل معا لتحقيق سلام متين ودائم، أكدت الولايات المتحدة الموقف المبدئي للرئيس دونالد ترمب بشأن الحاجة إلى وقف إراقة الدماء من جانبي الصراع الروسي - الأوكراني كشرط أساسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة. ولبلوغ هذه الغاية، ستواصل الولايات المتحدة تسهيل المفاوضات بين الطرفين من أجل حل سلمي للصراع وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الرياض".

واتفقت روسيا والولايات المتحدة على ضمان الملاحة ومنع استخدام القوة في البحر الأسود، حسبما جاء في بيان مكتوب أصدره البيت الأبيض عقب اجتماع مجموعتي الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض.

وجاء في الوثيقة المخصصة "لنتائج عمل مجموعتي الخبراء الأمريكية والروسية المعنيتين بالبحر الأسود في الرياض، للفترة من 23 إلى 25 مارس 2025": "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على ضمان سلامة الملاحة، وتجنب استخدام القوة، ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود".

إلى ذلك، قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها ستدعم صادرات الأسمدة الروسية، بعد إعلانها أنها ستبدأ رفع العقوبات الزراعية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأفاد بيان للبيت الأبيض عقب محادثات بشأن الحرب في السعودية: "ستساعد الولايات المتحدة روسيا على استعادة قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتعزيز الوصول إلى المواني وأنظمة الدفع لهذه المعاملات المماثلة".

ووصفت روسيا الحوار مع أمريكا بأنه "مفيد" رغم أنه "ليس سهلاً"، ودعت الثلاثاء إلى صيغة أوسع للمناقشات، تشمل إشراك الأمم المتحدة ودول أخرى. وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية أن الوفد الروسي غادر السعودية.

وقال الكرملين إنه ما زال بصدد تحليل نتائج اجتماع، الاثنين، لكنه أكد أنه لن يبادر إلى نشرها، مع مطالبة موسكو مجددا بإحياء اتفاق البحر الأسود وتخفيف القيود على صادراتها الزراعية التي تعبره.