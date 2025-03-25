شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى: تأسيس إسرائيل وكالة للتهجير تقنين لانتهاكاتها الإجرامية ضد فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن زعم اسرائيل إنشاء وكاله للتهجير الطوعي، بمثابه تقنين لانتهاك الكيان المحتل لكل أنواع الإجرام في حق الشعب الفلسطيني، حيث أن هجرة الشعوب من تحت وطأة الحرب ليست هجرة أو انتقال طوعي بل هو فرار من خطر داهم يستحق العودة في اي وقت.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الشعب الفلسطيني المكلوم تضغط عليه اسرائيل، بالحرب والنار و الاعتداء الوحشي بيد و تفتح له نافذة للخروج بيد آخرى في أقذر أنواع الضغط الذي مورس علي شعب أعزل منذ بدايه التاريخ، قائلا " إن وكالة نخاسه الحروب الذي يزعم إقامتها العدو المحتل لا يقرها قانون أو شرع أو مواثيق دوليه" .

واعتبر رئيس حزب الوعي أن آليات التفريغ العنصري التي تكتنفها اسرائيل تخالف الأعراف الدولية و القانون الإنساني و القانون الدولي، مشددا أنه من اللافت للنظر و يستوجب الإشادة والتقدير الموقف المصري الراصد لكل الآلاعيب الصهيونيه و الذي يقف له بالمرصاد بيان الخارجية المصرية الذي ندد بأشد العبارات و رفض هذا العبث بمصائر الشعب الفلسطيني صاحب الحق و الأرض.

وتابع : اهيب بكل القوي الحزبيه في العالم العربي و القوي الدولية للوقوف في وجه تلك الخبائث التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف المجتمع الدولي كافه أمام هذا الانتهاك الجديد و أن يدحض هذه الفكره الشيطاني ويجتثها من جذورها.