شكرا لقرائتكم خبر عن الأغلبية والمعارضة "يد واحدة" فى خفض غرامة الخطأ الطبى غير الجسيم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم، الثلاثاء، إشادة واسعة من نواب المعارضة والمستقلين حول مقترح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووافق عليه المجلس، بتخفيض الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، وذلك بمشروع قانون المسؤلية الطبية وسلامة المرضي.

وتقدم نواب الأغلبية بالشكر لزعيم الأغلبية ووزير الصحة، مشيرين إلى أن المقترح يعكس حسًا وطنيًا واستجابة لمطالب الأطباء، وقال النائب محمد الوحش: "بعد حديث زعيم الأغلبية، لا حديث للأغلبية"، فيما أكدت النائبة إيرين سعيد أن المعارضة تثمن موقف الأغلبية لحسهم الوطني.

من جانبه، وجه النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية الشكر للأغلبية وحزب مستقبل وطن على التوافق مع جميع الأطراف وتقديم مقترح خفض الغرامة، مؤكدًا أن هذا التوافق سيؤثر إيجابيًا على الأطباء.

كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بدور زعيم الأغلبية، مشيرا إلي أن المجلس يوجه رساله بمراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى الأخطاء غير الجسيمة.

وأعربت النائبة مها عبد الناصر عن تقديرها للجهود المبذولة، لكنها أشارت إلى أن المعارضة كانت تطالب بتخفيض أكبر، مؤكدة ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء لتجنب الأخطاء الناتجة عن نقص الإمكانيات وضغط العمل.

وفي السياق نفسه، أكدت النائبة أميرة العادلي أن الجميع، أغلبية ومعارضة، متفقون على ضرورة تخفيف الغرامة لضمان تحقيق عقوبة عادلة، موجهة الشكر للأغلبية على استجابتهم.