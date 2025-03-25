شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ينفى التصريحات المنسوبة إليه عن المغرب ويحذر: تهدف للفتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامى لعمرو موسى بياناً صباح اليوم بشأن بعض التصريحات المنسوبة له عن دولة المغرب الشقيق، حيث نفى الدكتور أحمد كامل التصريحات المنشورة، والتي تسيء إلى المملكة المغربية؛ جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين موسى والأشقاء في المغرب، وزياراته المتكررة لها.

واختتم المستشار الإعلامي تصريحاته محذراً من المواقع المشبوهة التي تهدف إلى الفتنة والوقيعة بين الشعوب والدول عن طريق اختلاق مثل تلك الشائعات والتصريحات المرسلة ونشرها.