شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إنجاز تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة، الشكر لمجلس النواب على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، قائلا:" المواد شهدت مناقشات دقيقة، وهناك جهد ملموس لمجلس النواب فى الاستماع لكل الآراء ومن ثم ما تم اليوم بالموافقة نهائيا على مشروع القانون انجاز تاريخي، لولا رئيس المجلس وأعضاء النواب لم يكن ليخرج للنور".

وتابع عبد الغفار، خلال الجلسة العامة اليوم:" اوجه الشكر لنقابة الأطباء التى نقلت الصورة لفريق عمل القانون بكل حيادية، حتى تحققت طموحات تاريخية للأطباء والمرضى، وخرج القانون للنور بعنونا دقيق وتوصيف متكامل لتقديم الخدمة الطبية بما يضمن تحقيق سلامة المريض، ووضع الجميع فى القلب منهم مجلس النواب الاستحقاق الدستوري المذكور فى نص المادة 18 من الدستور نصب أعينه حال مناقشة مشروع القانون.

وأشار وزير الصحة، وقف مجلس النواب محايدا فى مناقشات موسعة، حيث تم مناقشة مشروع القانون على مدار ثلاث جلسات عامة، وسبقها جلسات عديدة بلجنة الصحة بمجلس النواب، والجميع كان حريص على إعلاء المصلحة العامة فى ممارسة ديمقراطية ليست جديدة على مجلس النواب، رغم محاولات تشويه فلسفة القانون".