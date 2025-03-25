شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: قانون المسئولية الطبية متوازن ويملأ فراغ تشريعى بقواعد خاصة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأكد فوزى، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية القانون وإملاءه بفراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصة، متابعا:" في ختام مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير، والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.

وأضاف فوزى: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء، وواجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى، مشددا على أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض خلال الجلسة العامة اليوم.