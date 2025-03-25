شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل يستنكر تشكيل إسرائيل "هيئة التهجير الطوعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بأشد العبارات الإعلان الإسرائيلي الأخير عن تشكيل ما يسمى "هيئة التهجير الطوعي"، معتبرا إياه استمرارا للسياسات العنصرية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومشددًا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وأكد النائب تيسير مطر أن إسرائيل تهدف من وراء هذه الهيئة إلى تكريس الاحتلال وطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في العودة وتقرير المصير، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير.

كما طالب البيان جميع الدول العربية والإسلامية والحرة بضرورة اتخاذ موقف موحد ضد هذه السياسات التهجيرية، والعمل على مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في أرضه.

واختتم النائب تيسير مطر بيانه بالتأكيد على أن إرادة الشعب الفلسطيني ستنتصر في النهاية، وأن جميع محاولات الاحتلال لطمس هويته وتهجيره مصيرها الفشل، مشيدا بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

