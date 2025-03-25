شكرا لقرائتكم خبر عن من مليون لـ 100 ألف جنيه.. النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامة الأخطاء الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وافق أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على مقترح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الخاص بتخفيض قيمة غرامة الأخطاء الطبية الواردة فى نص المادة 27 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والنزول بها من لا تجاوز مليون جنيه، إلى لا تجاوز 100 ألف جنيه.

وتنص المادة قبل التعديل على الآتى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أرتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وتنص المادة بعد الموافقة على الآتى:

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ويعمل مشروع القانون علي إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، ويوفر بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.