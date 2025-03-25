شكرا لقرائتكم خبر عن 61 عاما على إذاعة القران الكريم أولى الإذاعات الدينية منبر دولة التلاوة والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء بمرور 61 عاماً على انطلاق إذاعة القرآن الكريم يتضمن وذلك بتكريم عدد من رواد إذاعة القرآن الكريم، وبتلك المناسبة نعرض أهم المعلومات عن إذاعة القران الكريم، والتى تعد الإذاعة الأقدم على مستوى العالم بين إذاعات القرآن الكريم، أو الإذاعات الدينية بشكل عام.



انطلقت إذاعة القرآن الكريم فى 25 مارس من عام 1964 بعد موافقة الرئيس جمال عبد الناصر؛ حيث جاءت فكرتها من لبيب السعيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة كبار العلماء، لمواجة تحريف القرأن الكريم.



ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي ظهرت طبعة مذهبة من المصحف، ذات ورق فاخر، وإخراج أنيق، بها تحريفات لبعض آياته ،فأستُنفِرت وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية، في ذلك الوقت – ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأزهر الشريف ممثلًا في هيئة كبار العلماء – في ذلك الوقت ، وبعد الأخذ والرد تمخضت الجهود والآراء عن تسجيل صوتي للمصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، على أسطوانات توزع نسخ منه على المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، وكافة المراكز الإسلامية في العالم، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لحماية المصحف الشريف من الاعتداء عليه، وبمرور الوقت تبين أن هذه الوسيلة لم تكن فعالة في إنجاز الهدف المنشود من ورائها؛ نظرًا لعجز القدرات والإمكانات المادية في الدول الإسلامية في ذلك الوقت عن إيجاد الأجهزة اللازمة لتشغيل هذه الأسطوانات على نطاق شعبي.



ونتيجة لما سبق، انتهى الرأي والنظر في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة والإرشاد القومي - المسئولة عن الإعلام في ذلك الوقت، وعلى رأسها الإعلامي الدكتور عبد القادر حاتم - إلى اتخاذ قرار بتخصيص موجة قصيرة، وأخرى متوسطة لإذاعة المصحف المرتل الذي سجله المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



بدأ إرسال "إذاعة القرآن الكريم" في الساعة السادسة من صباح الأربعاء 11 من ذي القعدة لسنة 1383هـ الموافق 25 مارس لسنة 964م، بمدة إرسال قدرها 14 ساعة يوميًّا من السادسة حتى الحادية عشرة صباحًا، ومن الثانية حتى الحادية عشرة مساءً على موجتين إحداهما قصيرة والأخرى متوسطة ، لتكون أول صوت يقدم القرآن كاملًا بتسلسل السور والآيات ، وكانت بذلك أنجح وسيلة لتحقيق هدف حفظ القرآن الكريم من محاولات تحريفه، حيث يصل إرسالها إلى الملايين من المسلمين في الدول العربية والإسلامية في آسيا وشمال أفريقيا.

