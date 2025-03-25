شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 270 كيلومترًا شرق ليفوكا، وعلى عمق 531.1 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.