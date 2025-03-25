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زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

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واس - سوفا 0 تبليغ

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 270 كيلومترًا شرق ليفوكا، وعلى عمق 531.1 كيلومترًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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