كيف تنجو من قبضة "ترامب العدواني" في "البيت الأبيض"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: إذا أحسنت الاختيار، وكنت شجاعاً وموفقاً لما يكفي، فقد تُحقق فوزًا كبيرًا لبلدك. أما إذا أخطأت، فقد تواجه انتقادًا عالميًا، يصل إلى حد التنمر والسخرية، وكل ما تحتاجه عزيزي "الزعيم العالمي" أن تتحلى بالهدوء والثبات والشجاعة في مواجهة ترامب.

إذا كنت زعيما أجنبيا يزور البيت الأبيض، فمن المرجح أن يتم إدخالك إلى اجتماع عام في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تخلى عن الاجتماعات المغلقة لصالح المؤتمرات الصحفية المشتركة المتلفزة.

في كثير من الأحيان، كانت هذه المشاهد التي تظهر أمام الكاميرات أشبه بطقوس التنمر عالية المخاطر، وقد اختبرت الشجاعة الدبلوماسية والبراعة لدى الرؤساء ورؤساء الوزراء بشكل لم يسبق له مثيل.

قال تيموثي جيه لينش، أستاذ السياسة الأميركية بجامعة ملبورن، في إشارة إلى برنامج الواقع الذي استضافه ترامب لأربعة عشر موسمًا: "ترامب بارع في تصوير الصراعات. وقد بُني جزء كبير من شخصيته على برنامج "المتدرب".

قال لينش لصحيفة بوليتيكو: "لقد أدرك ترامب أهمية هذا الشكل: غرفة وخصمان"، مضيفًا أن الرئيس يستمتع باستغلال استجوابات المكتب البيضاوي لزيادة الضغط على الأصدقاء والخصوم على حد سواء - تمامًا كما حدث في مواجهاته في قاعة مجلس الإدارة في برنامج "المتدرب". "من المرجح أن تكون هذه الاستجوابات اختبارًا لشجاعة جميع القادة الجالسين على تلك الأريكة".

نقوم بتقييم القادة الذين نجحوا في الاختبار، والذين فشلوا - والذين ربما كان من الأفضل لهم البقاء في مناصبهم.

رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا ( 7 شباط - فبراير)



كيف سارت الأمور؟ يُحب ترامب أن يُصوّر نفسه محاربًا من أجل قضيته. قال في تجمع انتخابي في تكساس عام 2023: "أنا محاربكم، أنا عدالتكم". وعندما خدشته رصاصة قاتل في تجمع انتخابي في بنسلفانيا عام 2024، رفع قبضته وهتف للحشد: "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا!".

ولعل رئيس الوزراء الياباني، مدركاً لهذا، أهدى ترامب خوذة ساموراي ذهبية مذهلة مصنوعة خصيصاً له، وهي هدية مناسبة لزعيم يلجأ في كثير من الأحيان إلى الخطابة العدائية ولديه تقارب قوي مع اللون الذهبي.

وأعلن إيشيبا أيضا عن خطط لزيادة استثمارات اليابان في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار واستيراد المزيد من الغاز الأميركي ــ وهو ما يأتي مبكرا بالنسبة لرئيس أعلن مرارا وتكرارا أنه يريد "الحفر يا عزيزي، الحفر".

ولكن على خلاف ذلك، لم يكن هناك الكثير مما يمكن ملاحظته من اللقاء الودي بين إيشيبا وترامب، وهي الحقيقة التي لا شك أنها أثارت تنهدات الارتياح في طوكيو.

«على شاشة التلفزيون، يبدو مخيفًا للغاية»، اعترف رئيس الوزراء الياباني للصحفيين بعد المناقشة. «لكن عندما التقيته، كان صادقًا للغاية، قويًا جدًا، وقوي الإرادة».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (24 شباط - فبراير)



كيف سارت الأمور؟ نظرًا لاحتمالية نشوب خلاف قد يُدمر العلاقات، قد يبدو من الأسلم الموافقة على أي شيء يقوله ترامب. أما الرد بقوة، فقد يُشعل حربًا كلامية مع رئيس هدد بضم غرينلاند وتدمير اقتصاد كندا.

لكن إن انقلبت بسهولة، فسيعتبرك الناخبون وزملاؤك في الوطن ضعيف الشخصية ومتملقًا. وقد أثبت ماكرون براعته في هذا التجاذب الدقيق عندما تحقق من صحة تصريحات ترامب آنيًا، مصححًا ادعاء الرئيس الأمريكي بأن أوروبا قد استردت معظم مساعداتها لأوكرانيا.

"لا، في الواقع، بصراحة، لقد دفعنا"، قاطعه ماكرون بسلاسة، ووضع يده على ذراع نظيره، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي لم يسترد أمواله من كييف في الواقع.

أثار هذا التوبيخ اللطيف، الذي وُجّه بكل براءة من ماكرون الطفولية، ابتسامة خجولة وتنازلًا نادرًا (نوعًا ما) من ترامب. قال: "إذا كنتَ تُصدّق ذلك، فلا بأس لديّ"، مُضيفًا في نقطة أخرى خلال الاجتماع أن ماكرون "رجلٌ مميزٌ جدًا". بدوره، أشار ماكرون إلى ترامب بمودةٍ قائلاً: "عزيزي دونالد".

قليلٌ من القادة يتعاملون مع ترامب بمثل ما يتعامل به ماكرون، ولا تربطهم به علاقات شخصية وثيقة. وقد أظهر الرئيس الفرنسي ذلك خلال لقائه المنفرد، مُنشئًا بذلك علاقةً وديةً سلسةً دون أن يُسيء إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (27 شباط - فبراير)



كيف سارت الأمور؟ الإطراء سيوصلك إلى كل مكان، بما في ذلك، على ما يبدو، إلى رضى ترامب. أغدق ستارمر على الرئيس الثناء، مستغلًا ببراعة إعجابه الموثق بالملكية البريطانية، بتقديمه رسالة من الملك تشارلز الثالث يدعوه فيها إلى تناول الشاي في قصر باكنغهام.

إنها دعوة لزيارة دولة ثانية. هذا أمرٌ مميزٌ حقًا. لم يحدث هذا من قبل. هذا أمرٌ غير مسبوق،" صاح ستارمر بحماسٍ كحماس مُقدّم برامج تسوق منزلي يُسوّق عرضًا في اللحظات الأخيرة على مجموعة سكاكين مطبخ.

هل كان هذا التهكم مبالغًا فيه بعض الشيء؟ ربما. لكن ترامب ليس رجلاً بارعًا. وقد نالت هذه البادرة استحسانًا كبيرًا من رئيس الوزراء البريطاني في بريطانيا، حيث وصفته الصحافة بـ "ستامرر الساحر".

لكن في لحظة متوترة مع نائب الرئيس جيه دي فانس، دافع ستارمر عن سجل بلاده في مجال حرية التعبير، بعد أن زعم ​​فانس أن "الانتهاكات" في بريطانيا تؤذي المواطنين الأميركيين.

لندن "لا ترغب في التواصل مع المواطنين الأمريكيين، ونحن لا نريد ذلك، وهذا صحيح تمامًا. ولكن فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك"، ردّ ستارمر، وهو ينحني للأمام من مقعده.

وقال مارك فلاسيك، الأستاذ المساعد للقانون والسياسة العامة في جامعة جورج تاون، لصحيفة بوليتيكو إن ستارمر أظهر "أفضل طريقة للتعامل مع البيت الأبيض".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ( 28 شباط - فبراير)



كيف سارت الأمور؟ الدبلوماسية رياضة دموية، ولا سيما في التعامل مع ترامب. إذا قلتَ شيئًا خاطئًا، فلن تخرج من البيت الأبيض سالمًا، حتى لو كنتَ حليفًا.

لقد تعلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذلك بالطريقة الصعبة بعد الهجوم العلني الذي تعرض له من قبل ترامب وفانس.

في تبادل عدائي ملحوظ شهد رفع ترامب صوته ، حاول زيلينسكي - الذي كان يزور واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المعادن وتعزيز الدعم الأميركي لبلاده المنهكة من المعارك - أن يخبر فانس الغاضب أن روسيا لا يمكن الوثوق بها في احترام وقف إطلاق النار المتفاوض عليه، بالنظر إلى السهولة المزعجة التي انتهك بها الكرملين مثل هذه الاتفاقيات من قبل.

ثم هاجمه ترامب وفانس، وتناوبا على التقليل من شأنه، مما أثار استياءً وغضبًا شديدين لدى حلفاء كييف حول العالم. وطُرد الرئيس الأوكراني وحاشيته لاحقًا من البيت الأبيض.

تكهّن الكثيرون بما إذا كان هذا الصدام العنيف فخًا نصبه معسكر ترامب. ففي إطار أجندته المزعومة "أميركا أولاً"، سعى ترامب طويلًا إلى تصوير أوكرانيا، وزيلينسكي شخصيًا، على أنهما يستغلان السخاء الأميركي بلا امتنان. كما لاقى هذا التفاعل العنيف استحسانًا لدى مؤيدي ترامب محليًا.

مهما كانت الحقيقة، يبقى هذا اللقاء المثال الأبرز حتى الآن على انقلاب السياسة الخارجية الأميركية رأسًا على عقب في عهد ترامب، وعلى كيفية تجنب الدبلوماسية مع ترامب . وصف زيلينسكي اللقاء لاحقًا بأنه "مؤسف"، وهو أمرٌ يُقلل من شأنه إلى حدٍ ما.

رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن (12 شباط - مارس)



كيف سارت الأمور؟ وصل رئيس وزراء أيرلندا إلى البيت الأبيض قبيل عيد القديس باتريك، واستقبله جيه دي فانس بحفاوة وهو يرتدي جوارب الشامروك، مما أسعد ترامب كثيرًا.

من هنا، اتخذ الحديث منحىً أكثر حدة ، حيث انتقد ترامب الشركات الأميركية التي أقامت فروعًا لها في دبلن، ملاذها الضريبي. وقال متذمرًا: "فجأة، أصبحت شركاتنا الدوائية في أيرلندا، هذه الجزيرة الجميلة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة تسيطر على صناعة الأدوية الأميركية بأكملها".

لكن مارتن رد قائلا إن هناك مئات الشركات الأيرلندية في الولايات المتحدة وأن شركات الطيران الأيرلندية هي من بين أكبر المشترين لطائرات بوينج في العالم.

عندما ذكر ترامب أن والد مارتن ملاكم، مازح رئيس الوزراء الأيرلندي قائلاً إن والده "ملاكم دفاعي ماهر للغاية". بخلاف ذلك، كان يجلس غالبًا بابتسامة جامدة وقليل من الحيرة على وجهه. وبشكل عام، كان أداء مارتن "جيدا" في حلبة ترامب، على حد قول لينش، أستاذ السياسة الأمريكي.

وقال لينش "لقد حصل على ضربة مضادة ذكية من خلال وصف والده بأنه ملاكم دفاعي - وهي سخرية لم يتطرق إليها ترامب"، مضيفًا أن الدول الأصغر مثل أيرلندا تحتاج إلى "الملاكمة بذكاء" للتغلب على ترامب وتأمين مصالحها.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (13 أذار - مارس)



كيف سارت الأمور؟ بصفته رئيس وزراء هولندا، كان روته يُعتبر بمثابة "الهامس" لترامب بفضل قدرته على التغزل في الرئيس - وهو أمر يُرجّح أن يكون مفيدًا الآن وهو يقود حلف الناتو العسكري، الذي هدّد ترامب مرارًا وتكرارًا بانسحاب واشنطن منه.

كان التوافق بين روته والرئيس واضحا تماما خلال لقائهما، حيث أغدق الرجلان الثناء على بعضهما البعض، وتبادلا النكات حول ترحيل تجار المخدرات الأميركيين إلى هولندا، وتذكرا حضور ترامب قمم حلف شمال الأطلسي في بروكسل خلال ولايته الأولى.

وبينما كرر ترامب تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند وقال إن روته "يمكن أن يكون له دور فعال للغاية" في تحقيق ذلك، لم يرد روته قائلا: "لا أريد أن أجر حلف شمال الأطلسي إلى هذا".

وبدلاً من ذلك، أكد مخاوف ترامب بشأن الأنشطة الصينية الروسية في القطب الشمالي، والتي استخدمها ترامب كمبرر للاستيلاء على غرينلاند، قائلاً إن الرئيس "محق تمامًا" في القلق.

بالطبع، الناتو متورطٌ بالفعل سواءٌ شاء روته أم أبى. غرينلاند إقليمٌ دنماركي، والدنمارك عضوٌ مؤسسٌ في الحلف. ولم يمرّ إخفاق روته في الدفاع عن عضوٍ في الناتو يواجه تهديدًا بالغزو مرور الكرام في كوبنهاغن.

نشر راسموس يارلوف، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الدنماركية، على موقع X بعد الاجتماع: "لا نُرحّب بمزاح الأمين العام لحلف الناتو مع ترامب بشأن غرينلاند بهذه الطريقة. سيعني ذلك حربًا بين دولتين عضوين في حلف الناتو".

هاجم ترامب كندا، إحدى الدول المؤسسة لحلف الناتو، مكررًا ادعائه بأن جارة أميركا ستكون أفضل حالًا كولاية أميركية.

ومرة ​​أخرى، لم يُبدِ روته أي مقاومة، بل التزم الصمت المطبق، بينما هاجم الرئيس بشدة عضوًا في التحالف العسكري.

ربما تكون موهبة روته في استرضاء ترامب قد أكسبته تأييدا شخصيا لدى الزعيم الجمهوري المتقلب، ولكن صداقتهما في المكتب البيضاوي تثير أيضا تساؤلات حول التزام روته بالمبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي - ومبادئه الخاصة.

