شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مسئولية الدراما تقديم نماذج صالحة لتكون قدوة للأجيال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد دكتور ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الأعمال الدرامية المقدمة للناس، فى شهر رمضان هذا العام، مشيرا إلى أنها جاءت فى وقتها وتعكس متابعة الرئيس الدؤوبة والدقيقة لكل ما يعرض على الشاشات ويؤثر فى وتشكيل وعى الشعب وخاصة النشء الجديد.

كما حيا "الشهابي" قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لإعادة صياغة الدراما المصرية، بعد توجيهات الرئيس التى أكدت أن بعض الأعمال الدرامية المعروضة فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقى للمجتمع المصرى ولا الواقع المصرى وأصبح مجرد انعكاس لأسوأ الظواهر التى تظهر في المجتمع المصري.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن المجتمع المصري بحاجة لأعمال درامية تقدم ظواهر إيجابية وتنمي وتعزز الهوية الوطنية وتقف بالتفصيل والحبكة الدرامية أمام قصص كفاح ونماذج مشرفة وناجحة، بشكل يلهم الأجيال الجديدة إلى اتخاذها قدوة ومثل أعلى لهم فى رحلة حياتهم المستقبلية.

كما دعا الشهابي إلى أن تعكس الدراما التى تقدم على الشاشات الصغيرة، الهوية الحضارية والتاريخية للمجتمع المصري وان تتناول القضايا التي تهم المواطنين بصورة بناءة، تساعد فى ارتفاع الوعى والذوق العام كما تنمى فيهم الحس الوطنى وقيم التضحية والإيثار والإخلاص منوها أنه ليس الهدف من الأعمال الدرامية ضرب ثقافة المجتمع وقيمه الرفيعة وايضا ليس هدفها تقديم الجرائم بصورة تجعل الآخرين يسعون إلى تقليدها، مشيرا إلى مسئولية الدراما أن تقدم النماذج الجيدة والناجحة التى تصلح أن تكون قدوة للأجيال الجديدة، وكذلك تسليط الضوء بشكل غير مباشر على المشروعات القومية التى تم إنجازها، وكذلك تقديم ملحمة البناء والتنمية التى أنجزتها الدولة المصرية فى السنوات العشر الأخيرة بحيث تكون ردا على الأعداء وكارهى الوطن والدولة وتدفع فى نفس الوقت الأجيال الجديدة على الإيجابية والعطاء المخلص للوطن.

كما أكد رئيس حزب الجيل عن تقدير العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القيمة والداعمة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، والتى شدد فيها الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الحماية الكاملة للمرأة المصرية، وضمان تمتعها بحقوقها كاملة في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس التزام الدولة بوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتؤكد على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حمايتها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المرأة ومساواتها.

وختم رئيس حزب الجيل تصريحه بالأعراب عن إعجابه الشديد بالتحية التى وجهها الرئيس السيسي لسيدات وأمهات فلسطين الصامدات، الثابتات على الحق، والتى كانت عنوانا للمرأة العربية الصلبة والمجاهدة والمضحية فى سبيل نصرة وطنها الغالى منوها بأن تحية الرئيس للمرأة الفلسطينية تعكس مجددا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الكبير لحقوق الشعب الفلسطينى وخاصة حقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

