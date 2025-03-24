شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق الحدودية تحت أنظار التحالف الوطنى وأيادي الخير لا تنقطع.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على انتشار فعالياته وخدماته للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات والقرى والتي منها المناطق الحدودية التي كانت تبتعد عن الأنظار في العصور السابقة لنجده يمد يد العون للأولى بالرعاية في أقصى المحافظات الحدودية وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولعل آخر أنشطته في المناطق الحدودية هو ما قامت به مؤسسة "مصر الخير"، بتنفيذ مبادرة "إفطار صائم" في محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.



وتهدف المبادرة إلى توفير وجبات إفطار يومية متكاملة العناصر الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق المحافظة.



ويقوم المتطوعون بمؤسسة "مصر الخير" بتوزيع الوجبات على المستحقين مباشرة، سواء في نقاط التوزيع الميدانية أو من خلال توصيلها للمنازل، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية في المحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود وضمان سرعة الوصول إلى المستحقين.



ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع.



ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار رؤيته الشاملة للتنمية المستدامة.