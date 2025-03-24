شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: تمكين المرأة بعهد الرئيس السيسى غير مسبوق ورؤية عميقة لمجتمع أكثر قوة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمي حقوقها وتضمن سلامتها.

وأكدت إيمان العجوز، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء مجتمع قوي يبدأ من ضمان حقوق المرأة وحمايتها، مشيرة إلى أن المرأة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، حظيت بمكتسبات تشريعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، ما جعلها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وأضافت "العجوز"، أن الجمهورية الجديدة وضعت المرأة في صميم المشهد الوطني، حيث أصبحت فاعلة ومؤثرة في صياغة تاريخ الوطن، موضحة أن المرحلة الراهنة، التي وصفتها بـ"اللحظة الفارقة"، تؤكد إرادة القيادة السياسية على ترسيخ مكانة المرأة عبر ضمان حقوقها وحمايتها من العنف والتهميش.

وذكرت أنه أظهرت كلمة الرئيس السيسي خلال اللقاء فهمًا عميقًا للدور التاريخي والحالي للمرأة المصرية، حيث أكد أن المرأة ليست فقط عماد الأسرة المصرية، بل هي أيضًا الحاضنة لهوية الوطن وتراثه الثقافي، وهي القلب النابض الذي يزرع في الأجيال قيم الحب والانتماء والتسامح، وهذه الرسائل تعكس رؤية القيادة السياسية الواضحة بأن تمكين المرأة هو أساس بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات.

وشددت على أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي خلال تكريم المرأة المصرية تمثل تأكيدًا واضحًا على أن نهضة الوطن تتحقق بتكاتف أبنائه وبناته، وأن المرأة المصرية ستظل رمزًا للصمود وأيقونةً للإرادة، مشيرة إلى أن ما تحقق للمرأة خلال عهد السيسي هو مكاسب تاريخية في التمكين والمساواة لم تشهدها مصر من قبل.