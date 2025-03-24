الأمم المتحدة تعلن تقليص وجودها في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن المنظمة ستقلص وجودها في قطاع غزة بعد مقتل خمسة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاتبعة للمنظمة الدولية وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان "اتخذ الأمين العام قرارا صعبا بتقليص وجود المنظمة في غزة، حتى في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وتزايد قلقنا إزاء حماية المدنيين".

وأكد البيان أن المنظمة الدولية لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات للمدنيين وأنها "لن تغادر غزة".