شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يتسلم دعوة للمشاركة بقمة "ويفز 2025" خلال لقاء سفير الهند والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، سي سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي.



وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية استكمال تفعيل اتفاق التعاون الإعلامي الذي تم توقيعه بين البلدين، خاصة في ظل التعاون المُثمر على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والارتقاء بعلاقات البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات كافة.



وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة الإعلامية بين مصر والهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وفي نهاية اللقاء سلمت سي سوشما، دعوة إلى المهندس خالد عبدالعزيز، لحضور أعمال القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع - «ويفز 2025»، المزمع عقدها خلال شهر مايو القادم.