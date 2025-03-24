شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء سامح قته: 57.7 مليون دولار أرباح نايل سات بزيادة 31.83% عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء سامح قته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية أن جهود إدارة الشركة فى مواجهة التحديات الإقتصادية والتسويقية نجحت فى الحفاظ على المنحى التصاعدى لأرباحها السنوية للعام الثانى على التوالى، حيث بلغ صافى الربح بنهاية عام 2024 مبلغ 57.7 مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ 43.8 مليون دولار أمريكى أرباح محققة فى العام الماضى وبنسبة زيادة 31.83 % .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لـ"نايل سات" التى عقدت اليوم، الاثنين، بحضور أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح اللواء سامح قته أن إنخفاض إجمالى مصروفات النشاط والمتعلقة بنشاط الشركة حيث بلغت إجمالى مصروفات النشاط فى نهاية عام ٢٠٢٤ مبلغ وقدرة ٥٨,٢ مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ٦٧,١ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام السابق وبنسبة نخفاض قدرها (١٣,٣٥%) جاء بسبب حرص إدارة الشركة على ترشيد النفقات دون التأثير على مستوى الأداء المتميز للشركة .

كما بلغت إيرادات النشاط 101,1 مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ١٠١,٨ مليون دولار أمريكى للفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة إنخفاض قدرها (٠,٦٧) رغم الظروف التى تمر بها دول كثيرة فى منطقة التغطية إلا أن الشركة إستطاعت الحفاظ على قاعدة عملائها .

فيما بلغ مجمل ربح النشاط ٤٣ مليون دولار أمريكى مقارنة ب٣٥ مليون دولار أمريكى للفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة ٨ مليون دولار أمريكى وبنسبة زيادة قدرها ٢٣,٨٥% .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية أن إدارة الشركة قامت بالإستثمار الأمثل للنقدية المتاحة لدى الشركة للإستفادة القصوى منها حيث قرر مجلس إدارة الشركة الإستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية حيث بلغت قيمة إيرادات الفوائد الدائنة ٣٣,٤ مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ٢٢,٧ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام السابق وبزيادة قدرها ١٠,٧ مليون دولار أمريكى وبنسبة زيادة ٤٦,٩٠% .

كما اشار الى زيادة إجمالى حقوق الملكية الى ٦٥٦,١ مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ٦٢٢,٩ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام الماضى وبزيادة ٣٣,٢ مليون دولار أمريكى وبنسبة زيادة ٥,٣٤%.

وخلال الاجتماع اقرت الجمعية العمومية للشركة صرف أرباح مساهمى الشركة عن عام ٢٠٢٤ بقيمة ٥٥ سنت للسهم.