شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب عن غياب وزير الصحة عن مناقشات "المسؤولية الطبية": المواعيد معروفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليلالإثنين، 24 مارس 2025 11:28 ص
استنكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من بداية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا:" مواعيد مجلس النواب معروفة.. مافيش حاجه اسمها جاي في مجلس النواب.. لازم يكون موجود من بداية الجلسة".
وتابع: "إزاي قانون زي ده يخص وزارة الصحة والوزير مش موجود ولا قيادات الوزارة".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقا ومواعيدنا منضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
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