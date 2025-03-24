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رئيس النواب عن غياب وزير الصحة عن مناقشات "المسؤولية الطبية": المواعيد معروفة

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رئيس النواب عن غياب وزير الصحة عن مناقشات "المسؤولية الطبية": المواعيد معروفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ هشام عبد الجليل

الإثنين، 24 مارس 2025 11:28 ص

استنكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من بداية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا:" مواعيد مجلس النواب معروفة.. مافيش حاجه اسمها جاي في مجلس النواب.. لازم يكون موجود من بداية الجلسة".

وتابع: "إزاي قانون زي ده يخص وزارة الصحة والوزير مش موجود ولا قيادات الوزارة".

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقا ومواعيدنا منضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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