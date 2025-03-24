شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب عن غياب وزير الصحة عن مناقشات "المسؤولية الطبية": المواعيد معروفة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم حضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، من بداية الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلا:" مواعيد مجلس النواب معروفة.. مافيش حاجه اسمها جاي في مجلس النواب.. لازم يكون موجود من بداية الجلسة".

وتابع: "إزاي قانون زي ده يخص وزارة الصحة والوزير مش موجود ولا قيادات الوزارة".

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقا ومواعيدنا منضبطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.