شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعزز التكافل الاجتماعى فى رمضان بمشروعات دعم متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التكافل الاجتماعي في مصر، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من المشروعات والمبادرات الخيرية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين حياتهم في هذا الشهر الفضيل.

ومن أبرز المبادرات التي نفذها التحالف، هو تنظيم حملات لتوزيع الطرود الغذائية التي تحتوي على احتياجات أساسية للمواطنين مثل الأرز والسكر والزيت والتمور، بالإضافة إلى تنظيم حملات لتوزيع الوجبات الجاهزة على المواطنين في المناطق الفقيرة، بما يضمن لهم الإفطار في وقت مناسب، واستهدفت هذه الحملات القرى والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يعاني سكانها من محدودية الموارد.

كما يواصل التحالف العمل على دعم الفئات الأكثر هشاشة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقديم مساعدات طبية وعيادات متنقلة تقدم فحوصات طبية مجانية، بالإضافة إلى توزيع الأدوية الأساسية التي يحتاجها العديد من المواطنين في هذه الفئات، كما يتم تنظيم فعاليات توعوية في هذه المناطق حول سبل الوقاية الصحية في شهر رمضان، لضمان صحة المواطنين خلال الشهر الفضيل.