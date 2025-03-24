شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في كارولينا بسبب حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في أمريكا

إنشاء مركز إيواء للسكان

الدمام - شريف احمد - أدت حرائق غابات إلى إجلاء إجباري للسكان في إحدى مقاطعات ولاية نورث كارولينا.بينما كانت فرق الطوارئ تكافح حرائق منفصلة في منطقة أخرى من الولاية ما زالت تتعافى من إعصار هيلين.وأعلن حاكم ولاية ساوث كارولينا حالة الطوارئ استجابة لزيادة حجم حرائق الغابات.وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا عن إجلاء إجباري للسكان ابتداء من الساعة 20:8 بالتوقيت المحلي مساء السبت لعدد من مناطق مقاطعة بولك كاونتي، الواقعة غربي ولاية نورث كارولينا، على بعد حوالي 80 ميلا (129 كيلومترا) غرب شارلوت.وقالت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن: "الرؤية في المنطقة ستنخفض وقد تصبح الطرق ومسارات الإجلاء مغلقة، وإذا لم تغادروا الآن، قد تجدون أنفسكم محاصرين، أو مصابين، أو مقتولين".وقالت إدارة السلامة العامة، إنه جرى إنشاء مركز إيواء في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.