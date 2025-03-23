أكثر من 3 ملايين معتمر في المسجد الحرام

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد المسجد الحرام، كثافة كبيرة من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبحسب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق، يوم أمس السبت، 3 ملايين و101 ألفا و140 معتمرا وزائرا. وبلغ عدد المصلين صلاة الفجر 592 ألفا و103 مصلين، فيما بلغ عدد المصلين صلاة العشاء والتراويح 732,728.

وأوضحت الوزارة أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام"، وذلك من أجل "رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة".