شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى تؤكد التزامها بتقديم الدعم الغذائى للمستحقين ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة الجارحي - مطابخ الخير،تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن التزامها المستمر بتفعيل رسالتها الإنسانية من خلال تقديم الدعم الغذائي النوعي للأسر الأولى بالرعاية.

وتؤكد المؤسسة أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بأن العطاء هو رسالة نبيلة، وأن مسؤولية المؤسسة المجتمعية تقتضي بذل أقصى الجهود لضمان توفير وجبات طازجة ومتكاملة غذائياً للمستحقين، مع الحفاظ على معايير الجودة العالية في كافة مراحل العملية.

وتعمل مؤسسة الجارحي، عبر مبادرة "مطابخ الخير"، على توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود والوصول إلى المستحقين بكفاءة وفعالية. وتقوم المؤسسة بتوزيع آلاف الوجبات اليومية، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من المستحقين في مختلف المحافظات.

وتؤكد مؤسسة الجارحي على أن جميع مبادراتها تأتي في سياق دعم رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في مصر، وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. وتجدد مؤسسة الجارحي التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في خدمة المجتمع المصري، وأنها ستواصل العمل بتفانٍ وإخلاص لتقديم أفضل الخدمات للمستحقين، جنباً إلى جنب مع شركائها في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.