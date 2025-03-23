شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده في شمال سيناء بتوزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقوم مؤسسة "مصر الخير"، بتنفيذ مبادرة "إفطار صائم" في محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف المبادرة إلى توفير وجبات إفطار يومية متكاملة العناصر الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف مناطق المحافظة.

ويقوم المتطوعون بمؤسسة "مصر الخير" بتوزيع الوجبات على المستحقين مباشرة، سواء في نقاط التوزيع الميدانية أو من خلال توصيلها للمنازل، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجهات التنفيذية في المحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود وضمان سرعة الوصول إلى المستحقين.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية في شمال سيناء، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار رؤيته الشاملة للتنمية المستدامة.