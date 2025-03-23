بدء المحادثات الأميركية الأوكرانية في السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت في السعودية، اليوم الأحد، محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين لبحث وقف جزئي لإطلاق النار في الأزمة الحالية، بحسب ما أفاد وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.

وقال عمروف، الذي يرأس الوفد الأوكراني على موقع فيسبوك "بدأنا الاجتماع مع الفريق الأميركي في الرياض"، مضيفا "يتضمن جدول الأعمال مقترحات لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية".

وأضاف "ننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا لتحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن".

وسيلتقي الوفد الأميركي، أيضا على حدة، وفدا روسياً من أجل محاولة تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال محادثات السعودية.

وصرّح ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

من جانبها، توقّعت الرئاسة الروسية أن تكون المفاوضات، التي ستجرى بوساطة أميركية في السعودية، "صعبة"، معتبرة أنها مجرّد "البداية" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدّث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) للتلفزيون الروسي اليوم الأحد "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل".

وأكّد "لسنا سوى في بداية هذا المسار".