الصين تحذّر من خطر تزايد عدم الاستقرار في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر رئيس وزراء الصين لي تشيانغ، خلال منتدى سنوي للأعمال في العاصمة بكين اليوم الأحد، الدول من خطر تزايد عدم الاستقرارا في العالم.

وحث لي الدول على فتح أسواقها لمكافحة "تزايد عدم الاستقرار والضبابية"، وذلك في وقت تتأهب فيه الصين لمزيد من الرسوم الجمركية الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن لي قوله أمام عشرات من الرؤساء التنفيذيين الأجانب والسناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينس، في منتدى التنمية الصيني "في عالم اليوم الذي يتعاظم فيه انقسام العالم مع تزايد عدم الاستقرار والضبابية، أصبح أكثر ضرورة أن تفتح الدول أسواقها وشركاتها... لمقاومة المخاطر والتحديات".

رئيس وزراء الصين لي تشيانغ يلقي كلمة أمام منتدى الأعمال في بكين

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن من بين الرؤساء التنفيذيين الأجانب المشاركين في منتدى التنمية الصيني، الذي يعقد يومي الأحد والاثنين، تيم كوك من شركة "أبل" وكريستيانو آمون من "كوالكوم" وباسكال سوريو من "أسترازينيكا" ومن المتوقع أن يلتقي بعضهم بالرئيس شي جين بينغ يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي القول "سنركز على الجمع بين تكثيف السياسات وتحفيز قوى السوق"، دون أن يخوض في تفاصيل بشأن إجراءات التحفيز.

وأضاف لي أنه يأمل أن يكون رواد الأعمال "مدافعين شرسين عن العولمة ومروجين لها... وأن يقاوموا النهج الأحادي وسياسة الحماية التجارية".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عن موجة من الرسوم الجمركية "المضادة" الجديدة اعتبارا من الثاني من أبريل المقبل، تستهدف الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات الأميركية، والتي قد تشمل الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على الصادرات الصينية هذا الشهر، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات زراعية أميركية.