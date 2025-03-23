شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة صامتة وإفطار بالعيش الحاف على سلالم الصحفيين تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من النشطاء وقفة صامتة علي سلالم نقابه الصحفيين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات.

وأكد المتظاهرون أنهم سيقومون بالإفطار على المياه والخبز الحاف تضامنا مع شعب غزة ضد حرب الإبادة المواجهة ضدهم .

