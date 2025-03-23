شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لأي طارئ.. فرنسا تزيد إنتاج طائرات "رافال" المقاتلة والان نبدء بالتفاصيل

زيادة إنتاج المقاتلات

الدمام - شريف احمد - تتطلع شركة "داسو للطيران" الفرنسية إلى زيادة إنتاج طائرات رافال المقاتلة، وفقا لتصريحات لرئيسها التنفيذي الأحد، بعد أن صرّح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستزيد طلبات الشراء.وتسعى الدول الأوروبية بما فيها فرنسا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وزيادة إنتاج الأسلحة في مواجهة الانسحاب الأمني الأميركي المحتمل والتهديد الروسي المرتبط بالحرب في أوكرانيا.وصرح ماكرون الثلاثاء بأن فرنسا ستزيد وتسرّع طلبات شراء طائرات رافال.وقال إريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إن الشركة زادت إنتاجها من طائرة حربية واحدة شهريا في عام 2020 إلى أكثر من طائرتين شهريا هذا العام، وإنها تعمل مع الموردين لتسريع وتيرة إنتاج الطائرات المقاتلة.وصرح لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" "نخطط لتسليم ثلاث طائرات شهريا العام المقبل، وأربع طائرات بين عامي 2028 و2029".وأشار ترابييه الى أنه في حال موافقة حكومة فرنسا، فإن شركته ستكون أيضا "مستعدة لتقديم خدماتها" لأي دولة تراجع طلباتها لشراء طائرات إف-25 المقاتلة الأميركية الصنع منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.وكان وزير الدفاع الفرنسي أكد الشهر الماضي أن سلاح الجو بحاجة إلى ما بين 20 و30 طائرة رافال إضافية لمواجهة أي طارئ.