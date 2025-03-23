شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.5 درجة.. زلزال يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن الزلزال وقع على عمق 309.2 كيلومترات، ولم ترد أنباءً حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. زلزال إندونيسيا من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر تانيمبار الإندونيسية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا في بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد 181 كيلومترًا شمال غربي تانيمبار، وعلى عمق 124 كيلومترًا.