الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة

الدمام - شريف احمد - ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن أجواء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كانت مليئة بالثقة، وصريحة وبناءة، منوها بأنها كانت واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" الذي يبث على قناة "روسيا 1"، معلقا على أجواء المكالمة الأخيرة بين الرئيسين "لقد كانت أجواء عمل مليئة بالثقة، صريحة وبناءة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

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وحول الوقت الذي استغرقته المحادثات، أوضح بيسكوف "إذا أخذنا الوقت الكلي، بما في ذلك الترجمة، فقد استغرقت المكالمة نحو ساعتين.ومن حيث المدة، كانت هذه، على الأرجح، واحدة من أطول المكالمات بين رئيسي دولتين". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت المكالمة الهاتفية التي جرت في 18 مارس تعتبر خطوة نحو اللقاء الشخصي.قال بيسكوف: "بالتأكيد". كما أكد بيسكوف أنه يجب أن يتم تحضير اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، بشكل مناسب.وأشار بيسكوف إلى أنه في حال قرر الرئيسان التحدث عبر خاصية الفيديو، يمكن تنظيم ذلك على الفور، مضيفًا: "إذا بادر أحدهما باقتراح عقد اتصال عبر الفيديو، فيمكن ترتيبه بسرعة كبيرة، بل فورا تقريبا".