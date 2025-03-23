ترامب: شخص واحد في العالم يمكنه إيقاف بوتين!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه الشخص الوحيد في العالم القادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الجهود المبذولة لمنع تصعيد الصراع "تحت السيطرة إلى حد ما".

قال ترامب في مقابلة مع برنامج " أوتكيك" على متن طائرة الرئاسة الأميركية مساء السبت: "لا أعتقد أن أحدًا في العالم سيوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا أنا". وأضاف: "وأعتقد أنني سأتمكن من إيقافه".

وتابع ترامب "لقد أجرينا بعض المناقشات العقلانية للغاية ، وأريد فقط أن أرى الناس يتوقفون عن القتل".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى اليوم الأحد، أن الصراع الأوكراني كاد أن يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكن الوضع حاليا أصبح "تحت السيطرة إلى حد ما".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع OutKick: "أشياء مثل هذه (الأزمة الأوكرانية) يمكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة... أعتقد أن الوضع الآن تحت السيطرة إلى حد ما".

في 14 آذار (مارس) الجاري، صرح ترامب بأن إمكانية أن يتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، قد انخفض في الوقت الحالي، بفضل الجهود التي بذلتها إدارته.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن جهود إدارته لتسوية الصراع ساعدت على انحسار الخطر، وقال: "أعتقد أننا في وضع جيد الآن. أفضل بكثير مما كان عليه قبل أن نتدخل في هذا الأمر".

أميركا تتغزل في بوتين

جاءت هذه التعليقات بعد ساعات من إشادة المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ببوتين ووصفه بأنه زعيم "عظيم" وليس "رجل سيء".

في الأسبوع الماضي، أجرى ترامب محادثات منفصلة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفرت عن موافقة الزعيم الروسي على وقف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة لمدة 30 يومًا.

ورغم هذا الاتفاق، استمرت هجمات موسكو على أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية.

زيلينسكي، الذي زار يوم السبت مواقع جبهة القتال في منطقة خاركيف، جدد يوم الأحد التأكيد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.

وقال الزعيم الأوكراني في منشور على موقع X : "هناك حاجة إلى قرارات جديدة وضغوط جديدة على موسكو لإنهاء هذه الضربات وهذه الحرب".