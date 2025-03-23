"باختصار..لا شيء يضاهيها".. أميركا تقدم المقاتلة إف - 47 (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فوز شركة بوينغ بعقد إنتاج طائرة إف-47 المقاتلة من الجيل التالي لسلاح الجو الأميركي، ومن المتوقع أن تكون هذه الطائرة، المصنفة كمقاتلة من الجيل السادس، أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا على الإطلاق، وكما قيل عنها، فإنها لا شئ يضاهيها، ولا شئ يقف في طريقها.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "يسعدني أن أعلن أنه بتوجيهاتي، فإن القوات الجوية الأميركية تمضي قدما في إنتاج أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس في العالم، ولا شيء في العالم يقترب منها".

وتشير التقارير إلى أن الطائرة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "إف-47"، احتفلت بولاية ترامب الثانية باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

كشف ترامب أيضًا أن نسخة تجريبية من الطائرة كانت قيد التطوير والاختبار الجوي سرًا على مدار السنوات الخمس الماضية. وأضاف: "لن يتوقع أعداؤنا ذلك أبدًا".

تقنيات تخفي تتحالف مع الذكاء الاصطناعي

تتميز طائرة F-47 بتقنيات التخفي المتقدمة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وقدرات القيادة والتحكم الذاتية. ومن المتوقع أن تصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت دون استخدام حارق لاحق، مما يسمح بعمليات أطول وأكثر هدوءًا في الأجواء المتنازع عليها.

كما تتميز الطائرة بأسلحة عالية الدقة، وقدرات صاروخية تفوق سرعة الصوت، وأنظمة تزويد بالوقود جوًا، وأنظمة حرب إلكترونية من الجيل التالي.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب نجاح بوينغ في تصنيع طائرات مقاتلة سابقة، بما في ذلك طائرة F-15EX، وهي نسخة مُحسّنة من طائرة F-15 طويلة الأمد، مزودة بأنظمة طيران مُحسّنة وقدرة تسليح أكبر.

كما تُنتج بوينغ طائرة F/A-18 Super Hornet، وهي مقاتلة متعددة المهام متعددة الاستخدامات تستخدمها البحرية الأمريكية، وتُعرف بقدرتها على العمل من حاملات الطائرات.

الشبح إف - 35

بالإضافة إلى هذه الطائرات، تواصل الولايات المتحدة تشغيل المقاتلة الشبح إف-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، والتي تُعتبر حاليًا من أكثر الطائرات المقاتلة تطورًا. تُتيح قدرات إف-35 المتطورة في التخفي وجمع المعلومات الاستخبارية تفوقًا عملياتيًا ملحوظًا على طائرات إف-16 وإف-15 القديمة.

تعزيز التفوق العسكري الأمريكي

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن طائرة إف-47 ستعزز التفوق الجوي الأميركي العالمي وترسل إشارة ردع قوية للخصوم. كما أشار إلى أن قرار تطوير برنامج الهيمنة الجوية من الجيل التالي (NGAD) - الذي كان معرضًا للإلغاء سابقًا - يُظهر التزام الولايات المتحدة بالابتكار في تكنولوجيا الدفاع.

وصرح ستيف باركر، الرئيس التنفيذي لقسم الدفاع والفضاء والأمن في بوينغ، بأن الشركة استثمرت مبالغ قياسية في التحضير لهذا العقد، وهي مستعدة لتسليم أحدث طائرة مقاتلة صُنعت على الإطلاق.

دمج طائرة F-47 مع طائرات روبوتية ذاتية القيادة

كما تخطط القوات الجوية الأمريكية لدمج طائرة F-47 مع طائرات روبوتية ذاتية القيادة طورتها شركات مثل أندوريل إندستريز وجنرال أتوميكس، لتكملة وتعزيز قدراتها التشغيلية.

في حفل الإعلان، سلّط رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال ديفيد ألفين، الضوء على أهمية الطائرة في الحفاظ على الاستقرار والردع العالميين. وقال: "ترمز الطائرة الجديدة إلى ما سيؤول إليه السلام من خلال القوة في المستقبل".

مع الكشف عن طائرة إف-47، يعزز الجيش الأميركي تفوقه التكنولوجي في القتال الجوي، ويضمن الهيمنة في مشهد دفاعي عالمي متزايد التنافسية.