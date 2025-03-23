شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توصى بزيادة حصة "البوتمين" لمحافظة القاهرة لإصلاح كوبري الصنايع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، طلب عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

- طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضى، والنائب أحمد السيد عبدالعال، ابانوب عزت عزيز، بشأن تهالك طبقة الرصف بنفق شبرا وعدم وجود إناره به.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضى:الأول: بشأن سوء حالة كوبري ساحل روض الفرج بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة الثانى: بشأن سوء حالة كوبري الصنايع بشبرا بمحافظة القاهرة وانعدام الإنارة عليه، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأوصت اللجنة بزيادة حصة البوتمين لمحافظة القاهرة لاستكمال إصلاح طبقه الرصف خاصة فيما يتعلق بكوبري الصنايع

كما أوصت اللجنة بمخاطبة رئيس حي شمال الجيزة فيما يتعلق بالغرف المظلمه اسفل الكوبري التابعة للاختصاص المكاني.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، ونواب الدائرة ورئيس حي الساحل ورئيس حي روض الفرج "للانتقال للمعاينة" على الطبيعه لنفق شبرا للتأكد من الإنارة.