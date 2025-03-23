شكرا لقرائتكم خبر عن رفض مقترح نيابى بإضافة تعريف للطبيب المسؤول الحقيقي لقانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد رفض مقترح نيابي مقدم من النائب مكرم رضوان، إدراج تعريف الطبيب المسؤول الحقيقي (الرئيسي) في مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وذهب النائب مكرم رضوان في فلسفة إضافة التعريف إلي أهمية وجود طبيب مسؤول رئيسي عن الحالة يديرها ويشرف عليها، يكون سريع التدخل وبمثابة "الواجهة المشرفة علي علاج المريض"، مشيراً إلي اعتراف كثير من الدول بهذا الطبيب.

ورفض النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية المقترح بإدراج تعريف "الطبيب المسؤول الحقيقي" في مشروع قانون المسؤولية الطبية لعدم ارتباطه بصميم قانون المسؤولية الطبية فلا يوجد نص في مشروع القانون يستدعي إدراج هذا التعريف، حيث إن تحديد المسؤوليات الطبية يخضع للقواعد العامة المنظمة لمزاولة المهنة، والتي تحددها التشريعات واللوائح ذات الصلة.

وهو ما اتفق معه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث أكد من الناحية القانونية، لا يتم إدراج التعريفات في القوانين إلا إذا كانت مستخدمة ومتكررة داخل نصوصها، لافتا إلي أن المقترح المقدم لا يجد له موضعًا داخل مشروع القانون، حيث إنه لا يخدم تنظيمه بشكل مباشر.

وأضاف "فوزي" أن القواعد العامة المنظمة لتراخيص مزاولة المهنة هي التي تحدد الطبيب المسؤول، مما يجعل إدراج تعريف في هذا القانون أمرًا غير ضروري في هذا السياق.