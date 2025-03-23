«الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة النازحين وسط غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية لـ 593 أسرة نازحة في «مخيم الفرقان»، في دير البلح وسط قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم ومساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

كما وزعت العملية كسوة شتوية للأسر النازحين في «مخيم الزيتون»، في مواصي خانيونس، لتمنحهم الدفء وتساندهم في ظل برد الشتاء القارص.

وأمس الأول، أكملت عملية «الفارس الشهم» 500 يوم من العطاء المتواصل، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك في إطار العملية التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة، حيث تواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.

وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال هذه الفترة أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية؛ لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.

وأقامت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات، تضمنت إنشاء مستشفيين ميدانيين: الأول داخل قطاع غزة تعامل مع 51853 حالة، مقدماً خدمات علاجية متكاملة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش تعامل مع 10370 حالة.

كما تم تعزيز المنظومة الصحية بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، كما تم دعم المستشفيات المحلية بـ 1200 طن من المعدات والمستلزمات الطبية.