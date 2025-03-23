شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بالتسويق لقانون المسئولية الطبية لتصحيح الصور المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مجدى ملك، إننا اليوم في جلسة تاريخية في المجلس تعاونا مع الحكومة، وأن فلسفة مشروع القانون تؤكد حرص الجميع على مصلحة الدولة المصرية وطرفي أداء الخدمة الصحية، ونأمل أن يأخذ هذا القانون حقه في الدراسة والمناقشة ورسالة إيجابية للمجتمع المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

بدوره، قال النائب طلعت عبد القوي: "أتكلم بصفتي أقدم طبيب في القاعة، أنا خريج سنة 1977، وتحدثنا في هذا الموضع سنة 1999 وقيل لنا أوعوا حد يتكلم في هذا الموضوع، وسعيد جدا بخروج هذا القانون، فالمسألة بالفعل كانت سداح مداح، وهناك أطباء تعرضوا للإهانة، وذلك كان سبب من أسباب هجرة الأطباء.

وتابع: هذا القانون محترم جدا لكن يحتاج تسويق له، فهناك صور مغلوطة حول مشروع القانون، وهو قانون متوازن، فالطبيب في لحظة يتحول إلى مريض، والأطقم الطبية والأطباء يخافون ربنا جدا، فعدد الأطباء يتناقص، لازم نحميهم ونحافظ عليهم ونحسن دخلهم ونشعرهم بالأمان حتى يعمل بأمان ولا يعمل تحت ضغط، وأعتبر قانون تنظيم المسئولية الطبية مكملا للدستور، وأشكر المجلس وأحيي كل أطباء مصر ونعتبر هذا القانون هدية لهم.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، إن هذا القانون مهم جدا، ويعد إضافة لجميع مقدمي الخدمة ويوفر ضمانات كبيرة جدا حول الرسالة الطبية، ووجهت رسالة للأطباء: " لا تعطوا فرصة لأحد يدغدغ مشاعركم بمعلومات مغلوطة عن هذا القانون"، ودعت إلى ضرورة وجود نظرة شمولية للأطباء والحرص على تحسين أوضاعهم.

وأعلن النائب أحمد البعلي موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يوفر بيئة ملائمة لحماية الأطباء من التعدي عليهم، والحفاظ على المنشآت الطبية، ومن أهم مميزات القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذا القانون مهم جدا، وعند مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ وما أثير حول هذا القانون من مغالطات، تم عقد اجتماع مع نقابة الأطباء في حزب حماة الوطن، لتوضيح الأمور، ولجنة الصحة بذلت جهدا كبير في مناقشة مشروع القانون، ونشكر الحكومة ووزير الصحة، على ما بذل من مجهودات لخروج هذا القانون إلى النور، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".