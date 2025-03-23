شكرا لقرائتكم خبر عن وقفه احتجاجية بالمحامين تنديدا بالحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من المحامين والمواطنين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام النقابة العامة بالقاهرة، استجابة لدعوة لجنة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني، رفضًا للحرب، والحصار، والتجويع، والتهجير لأهل قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون، العلم الفلسطيني وعدد من اللافتات التي تندد باختراق الهدنة واستكمال العمليات العسكرية بغزة، ومنع إدخال المساعدات، بالإضافة إلى ترديد الهتافات التي تندد بالعدوان الإسرائيلي والمطالبة بالتدخل الدولي لإنقاذ حياة الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين عن تلك المجازر.

وطالب المحامين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان العودة إلى استكمال بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.

كانت نقابة المحامين، أعربت عن استنكارها الشديد للغارات التي يشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكدين أن تلك التصرفات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف اطلاق النار وتعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة، وتستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذه الجرائم.



بعلم فلسطين وقفة لدعم غزة امام نقابةا لمحاميين



رفع العلم الفلسطيني امام نقابة المحاميين