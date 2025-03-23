شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للتحالف الاستراتيجى الراسخ والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا فريدًا للتحالف الاستراتيجي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة جاءت لتعكس عمق هذه العلاقات وتؤكد على التوافق الكامل بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الجاحر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التعاون بين القاهرة وأبوظبي لم يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن، حيث تتشارك الدولتان في رؤية معمقة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن الإمارات كانت دائمًا داعمًا قويًا لمصر في مختلف المواقف، وهو ما يعكس طبيعة العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن القيادة السياسية في البلدين تدرك أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.

واختتم الجاحر تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر والإمارات ماضيتان في ترسيخ شراكتهما الاستراتيجية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.