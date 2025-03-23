شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة مرور 15 عاما على توليه المشيخة والان مع تفاصيل الخبر

تقدّم حزب الوعي بخالص التهنئة والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تولّيه مشيخة الأزهر، وهي مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والديني والفكري.

وذكر الحزب: لقد شكّل فضيلة الإمام الأكبر، خلال هذه السنوات، رمزًا للاستنارة والاعتدال والحكمة، وواجه بشجاعة وهدوء موجات التطرف والغلو والانغلاق، كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز قِيَم الحوار والتسامح والتعايش داخل مصر وخارجها، سواء عبر مواقفه الواضحة أو عبر مبادراته العالمية، وعلى رأسها وثيقة الأخوة الإنسانية.

وجدّد حزب الوعي دعمه الكامل للأزهر الشريف ولمسار فضيلة الإمام الأكبر، الذي مثّل بصوته وسلوكه مرجعية جامعة توازن بين الأصالة والانفتاح، وبين الحفاظ على الهوية والتفاعل مع العصر، وذلك في ظل ما نشهده من محاولات لإرباك المشهد الديني بخطابات مشوشة أو متشددة.

وتابع قائلا: "إننا في حزب الوعي نؤمن أن الأزهر وقيادته الرشيدة ركيزة من ركائز بناء الوعي المجتمعي الرشيد، والسد المنيع في وجه التيارات التي تعبث بالدين أو توظفه سياسيًا على حساب وحدة المجتمع واستقراره.. حفظ الله الأزهر الشريف، وسدد خطى فضيلة الإمام الأكبر في خدمة الإسلام، والوطن، والإنسانية".